Блогер Антон Птушкин отреагировал на 50-летний запрет на въезд в РФ

Один из ведущих программы «Орел и решка», украинский видеоблогер Антон Птушкин отреагировал на 50-летний запрет на въезд в Россию.

«Короче, выпуска про Поволжье не будет», — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день источник «Известий» подтвердил информацию о том, что Птушкину запрещен въезд в Россию на 50 лет. Причиной могла стать его критика специальной военной операции, проводимой РФ по защите жителей Донбасса.

В перечень украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет, вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

Официальных комментариев от российских правоохранительных пока не поступало.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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