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Собянин поддержал решение об установке памятника Кобзону в Москве

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В Москве будет установлен памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, сообщает 21 апреля пресс-служба главы города. На изготовление и его установку правительство Москвы выделит 45 млн рублей.

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«Памятник певцу, педагогу и общественному деятелю будет установлен в сквере по адресу: Оружейный переулок, владение 45. Предполагается, что скульптурная композиция будет изготовлена авторским коллективом Студии военных художников имени М.Б. Грекова (скульптор — Дмитрий Клавсуц, архитектор — Денис Бобылев)», — говорится в сообщении.

Открыть монумент планируется 30 августа 2022 года.

16 марта 2020 года в Российской академии музыки имени Гнесиных в столице открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону, на которой он изображен на фоне Москвы. Она была выполнена авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище.

21 мая 2019 года артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

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