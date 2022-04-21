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Росавиация запросила у авиакомпаний трехлетний прогноз выбытия пилотов

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Российские авиационные власти попросили авиакомпании предоставить трехлетний прогноз выбытия пилотов. Об этом говорится в телеграмме заместителя руководителя Росавиации Натальи Андриановой, направленной перевозчикам — копия есть у «Известий», ее получение подтвердили в одной из крупных авиакомпаний в четверг, 21 апреля.

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«Прошу предоставить к 15:00 21.04.2022 информацию о планируемом приеме и прогнозе выбытия пилотов в 2022, 2023, 2024 годах», — сказано в телеграмме.

Как сообщалось 21 марта, московский аэропорт Шереметьево (АО «МАШ») отправил часть своих сотрудников в простой с 16 марта на фоне кризиса в авиаотрасли из-за новых санкций США и Евросоюза. Об этом стало известно из приказа генерального директора авиаузла Михаила Василенко, который есть в распоряжении редакции «Известий».

Как отмечал источник в аэропорту, речь идет о 6–7 тыс. человек. Авиатрафик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Воздушная гавань объявила о приостановке всех инвестиционных проектов и закрытии третьего терминала вдобавок к закрытым ранее терминалам E и F.

В аэропорту Домодедово, который пострадал от санкций в меньшей степени, перевели сотрудников на неполную занятость. В подмосковном Жуковском сообщали, что пока не планируют сокращать персонал.

Кроме того, в марте в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили «Коммерсанту», что из-за ограничений, введенных на фоне операции России по защите Донбасса, отправят в простой часть сотрудников.

На фоне спецоперации ряд стран решил закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Первой полеты ограничила Великобритания, затем Франция, Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания, Кипр и другие государства.

Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран с 28 февраля, включая ЕС, США и Великобританию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения российский лидер принял на фоне начавшегося в феврале обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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