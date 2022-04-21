Песков заявил об идущей по плану спецоперации по защите Донбасса

Специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения нацформирований, освобожден. Министр доложил, что есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Что касается «Азовстали», это отдельный объект, где заблокирована группа украинских нацформирований», — сказал он журналистам.

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