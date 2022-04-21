Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Мариуполя

Мариуполь является столицей радикальной националистической группировки «Азов», против которой в России возбуждены уголовные дела. Сам город освобожден, но в «Азовстали» остаются боевики. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил министр РФ обороны Сергей Шойгу.

«Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь», — доложил он президенту Владимиру Путину.

Министр пояснил, что националисты создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У».

Шойгу отметил, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе «Азовсталь».

«На момент окружения численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических формирований, а также иностранных наемников (а их тоже было достаточно) составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1478 — сдались в плен», — сказал он.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся в «Азовстали» националисты ведут себя подло. При этом они не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило маленькими группами.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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