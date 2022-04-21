Литва передала Украине партию минометов на миллионы евро
Литва передала Украине партию минометов, об этом сообщило агентство Baltic News Service. Стоимость вооружения составляет несколько десятков миллионов евро, передает телеканал «Известия». Количество единиц техники власти страны называть не стали. В литовском минобороны подчеркнули, что Вильнюс регулярно направляет Киеву вооружение и амуницию. Ранее на Украину были доставлены ракетные системы Stinger.
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