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Соцопрос показал поддержку Макрона большинством французов после дебатов с Ле Пен

Elabe: Макрон обошел Ле Пен в теледебатах
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Действующий глава Франции Эммануэль Макрон, который претендует на второй срок правления, на теледебатах оказался убедительнее, чем кандидат в президенты Марин Ле Пен. Такими итогами социального опроса поделилась компания Elabe в среду, 20 апреля.

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Издание пишет, что в опросе приняли участие 650 совершеннолетних зрителей. Больше половины опрошенных, а это 59%, отозвались о Макроне как о победителе, тем временем Ле Пен в этом поддержали 39%.

Помимо этого, 36% французов уверены в способностях действующего президента объединить жителей страны, но и Ле Пен тут не сильно уступила — на женщину-политика надежду возложил 31% интервьюируемых.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

10 апреля состоялся первый тур выборов. 11 апреля стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

Французский президент избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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