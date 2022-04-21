В Кинешме загорелся химический завод

На территории химического завода в Кинешме Ивановской области возник пожар. Об этом 21 апреля сообщила дежурная пожарной части города.

«Пожар на территории химического завода, приблизительная площадь 800 кв. метров, эвакуировано 143 человека, пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС.

По информации дежурного единой диспетчерской службы Кинешмы, пожар вспыхнул в производственных помещениях на Дмитриевском химическом заводе, на месте работают пожарно-спасательные бригады.

Дмитриевский химический завод — крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе, поставщик широкой гаммы химической и нефтехимической продукции в России и мире.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что пожар произошел на химзаводе в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш. Отмечалось, что шесть человек погибли, еще 12 пострадали.