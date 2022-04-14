Шесть человек погибли и 12 пострадали при пожаре на химзаводе в Индии

Шесть человек погибли, еще 12 пострадали в результате пожара на химзаводе в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило информационное агентство ANI.

Отмечается, что возгорание произошло на заводе полимерного сырья в городе Элуру из-за протечки одного из контейнеров. Всего на предприятии в тот момент находились 18 рабочих.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их госпитализировали в ближайшую больницу.

По данным агентства, сейчас на месте происшествия работают полицейские и пожарные.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) загорелся крупный строительный магазин San Jose Home Depot. Пожару был присвоен пятый уровень опасности. Журналисты рассказывали, что густой дым можно увидеть за много миль в округе Санта-Клара.

Полиция просила жителей избегать этого района и «использовать альтернативные маршруты».