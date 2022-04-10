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В Калифорнии загорелся крупный строительный магазин

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В городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) горит крупный строительный магазин San Jose Home Depot. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на городскую пожарную службу.

«Пожарные прилагают все усилия, чтобы сдержать распространение огня», — отмечает телеканал.

Отмечается, что пожару присвоен пятый уровень опасности. Как подчеркнули журналисты, густой дым можно увидеть за много миль в округе Санта-Клара.

На месте ЧП дежурят машины скорой помощи. Полиция просит жителей избегать этого района и «использовать альтернативные маршруты». Пока сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее, 23 марта, на складе вторсырья в индийском городе Хайдарабад произошло возгорание. В результате чего погибли 11 рабочих, приехавших на заработки из другого региона. Всего на складе находились 12 человек. Одному из рабочих удалось спастись, спрыгнув с первого этажа двухэтажного здания.

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