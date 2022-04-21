Экс-экономист Deutsche Bank предупредил Европу об инфляции и крахе евро

Бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Научно-исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер поделился неутешительным прогнозом для Еврозоны. В беседе с изданием Deutsche Wirtschafts Nachrichten 20 апреля он заявил, что длительная инфляция может «убить» евро.

Майер подчеркнул, что Европейский центральный банк лишь усугубляет ситуацию, продолжая печатать банкноты и не желая или не имея ресурсов, чтобы что-то изменить. Из-за инфляции, уверен он, европейцы со временем начнут искать альтернативу евро.

Специалист предупредил, что инфляция может отозваться негативными последствиями не только в экономике, но и политико-социальной сфере. Он напомнил, как гиперинфляция в начале 1920-х годов привела к власти в Германии национал-социалистов.

20 апреля сообщило Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива на 62,6%, светлого мазут почти в два с половиной раза больше — на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ранее в апреле стало известно, что в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Санкции против России усилились, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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