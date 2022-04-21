Бывший украинский чиновник рассказал о возможном местоположении Медведчука

Украинского оппозиционного деятеля Виктора Медведчука могут содержать в киевском СИЗО в Аскольдовом переулке, принадлежащем СБУ. Такой информацией поделился 21 апреля источник «РИА Новости» из числа бывших членов правительства Украины.

«Можно сказать, что Медведчуку повезло. Раз его засветили публично, то, скорее всего, не будут убивать и пытать, оставляя видимые следы. Содержится он наверняка в небольшом СИЗО в здании СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) в Аскольдовом переулке в Киеве, где в сносных условиях держат фигурантов резонансных дел», — говорит экс-чиновник.

Собеседник также сделал замечание по поводу того, что на распространенных в день задержания фотографиях Медведчук был одет в обычную полевую форму сотрудника СБУ.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вскоре данные подтвердила СБУ. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных ВСУ.

13 апреля украинская спецслужба раскрыла подробности задержания Медведчука. Согласно заявлению главы СБУ Ивана Баканова, оппозиционер якобы тайно пытался перебраться в Приднестровье и был задержан на выезде из Киевской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.