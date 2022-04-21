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ВСУ разрушили обстрелами здание частной птицефабрики в Запорожье

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили ракетными обстрелами частную птицефабрику в Токмаке Запорожской области. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Украинские военные нанесли удар кассетной ракетой «Точка-У». После обстрела полностью сгорело несколько автомобилей, расположенных рядом со зданиями, дома также получили ущерб. Кроме того, были подвергнуты опасности жизни мирных жителей, подчеркнули в МО.

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«Я была дома, это было уже окончание рабочей смены. Я живу в совхозе за 13 км отсюда. Услышала взрыв, и мне перезвонил начальник охранной службы, что у нас на площадке произошел взрыв… Корпуса не пострадали, механические клапаны только. Ущерб я даже не могу передать какой. Огромный. Мы в ближайшее время перевезем птицу в более спокойное место, на другую площадку. Освободим это место под реконструкцию», — поделилась руководитель подразделения птицеводческого комплекса Людмила Мартынюк.

Отмечается, что ВСУ уже не первый раз обстреливает Токмак ракетами. Ранее украинская сторона уничтожила склады, принадлежавшие фермерскому хозяйству. Местный житель отметил, что грохот от разорвавшегося снаряда они с супругой услышали ночью, а утром уже на месте увидели, что разрушена постройка, на возведение которой ушло 10 лет.

17 апреля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал, как выглядит диспетчерское депо в населенном пункте Попасная после боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против ВСУ. На кадрах видны разрушения, также слышен грохот снарядов. По словам журналиста, район продолжают обстреливать.

15 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал, как выглядит здание одного из корпусов больницы в Мариуполе после обстрела украинских националистов. Он отметил, что здание сильно пострадало: выбиты окна, отсутствуют некоторые стены, а на уцелевших образовались трещины. Находиться внутри бывшего корпуса опасно: в любой момент может произойти обрушение. Под завалами лежат тела погибших.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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