Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Токмак Запорожской области, в результате разрушены оказались здания сельхозпредприятия. Местный житель 17 апреля показал телеканалу «Известия», что осталось от построек.

«Вот видите, тут бетонирование армированное, толщиной сантиметров 15-20. Вырвало такую ямку. Отбойный молоток – ничего тут не сделаешь. Представляете какая была мощь. Плиты как карточный домик разлетелись. Балка, которая стояла — была такая перемычка — она куда-то пропала. Ее просто нет. Она растворилась, упала, рассыпалась. Бетонный блок — его сейчас не видно, в подвал выдавлен. Лежит три бетонных блока в подвале. Как они туда влезли — я не знаю», — прокомментировал он.

Мужчина отметил, что грохот от разорвавшегося снаряда они с супругой услышали ночью, а утром уже на месте увидели, что разрушена постройка, на возведение которой ушло десять лет.

«По сегодняшнему дню, по нашему городу чтобы построить такое здание — 50 — 100 тысяч долларов. Это уже будет, я так думаю, «музей» этой войны», — добавил житель Токмака.

Здания фермерского хозяйства, уточнил, мужчина, восстановлению не подлежат.

17 апреля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал, как выглядит диспетчерская депо в населенном пункте Попасная после боев войск Луганской Народной Республики (ЛНР) против ВСУ. На кадрах видны разрушения, также слышен грохот снарядов. По словам журналиста, район продолжают обстреливать.

15 апреля Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал, как выглядит здание одного из корпусов больницы в Мариуполе после обстрела украинских националистов. Он отметил, что здание сильно пострадало: выбиты окна, отсутствуют некоторые стены, а на уцелевших образовались трещины. Находиться внутри бывшего корпуса опасно, в любой момент может произойти обрушение. Под завалами лежат тела погибших.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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