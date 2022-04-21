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Диетолог назвала голодание самым вредным способом сбросить вес

Диетолог Королева назвала голодание самым вредным способом похудения
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что голодание является самым вредным способом похудения.

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В беседе с «Москвой 24» в среду, 20 апреля, специалист рассказала, что в этом случае эффект от диеты будет кратковременным, а потерянные килограммы достаточно быстро вернутся, когда человек снова начнет есть.

Королева отметила, что прием пищи после воздержания может привести к дополнительному набору веса. Кроме того, увеличивается риск болезней сердца, сосудов и онкологических заболеваний, пишет RT.

Врач предупредила, что на фоне избытка массы тела могут образоваться около 12 видов рака. При наличии высокого содержания кортизола на фоне стресса может быть обеспечен запуск совершенно ненужных процессов в организме, предупредила диетолог. Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, Королева посоветовала прежде всего изменить свой образ жизни и систему питания, пишет Life.ru.

По словам Королевой, расстаться с лишними килограммами можно только при дробном питании и регулярном поступлении в организм всех необходимых компонентов: белков, жиров, биологически активных компонентов, ферментов и других веществ, необходимых для поддержания всех метаболических процессов.

20 апреля диетолог Нурия Дианова рассказала, что на Пасху после поста стоит съедать не больше одного яйца в день. Она подчеркнула, что к новому рациону привыкать стоит постепенно, и большое количество яиц за один раз будет вредным, отмечает телеканал «360».

В тот же день стало известно, что онлайн-сервис «СберМаркет» проанализировал цены на пасхальные блюда и ингредиенты к ним в 2022 году. Выяснилось, что стоимость пасхального стола в России в 2022 году составила 981 рубль. В 2021 году этот показатель составил 1 тыс. рублей, отмечает сайт kp.ru. Согласно данным аналитиков, в этом году россияне стали чаще покупать ингредиенты для приготовления кулича. По сравнению с прошлым годом продажи муки, дрожжей, изюма выросли в три раза, сахарной пудры — в пять раз, цукатов — в десять раз.

Ранее стало известно, что в Московской области пройдут около 20 тематических ярмарок, приуроченных к празднованию Пасхи.

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