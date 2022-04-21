Прямой эфир
Сюжет:

Критиковавший Киев чилийский журналист пропал в Харькове

Журналист из Чили, выступавший против политики Украины, перестал выходить на связь в Харькове
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и писатель из Чили Гонсало Лира Лопес, критиковавший Киев, перестал выходить на связь в Харькове. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на чилийское внешнеполитическое ведомство.

Гуманитарный разговор: ждать ли «пасхального перемирия» на Украине
И что происходит с переговорами между Киевом и Москвой

«МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили», — цитирует агентство заявление МИД Чили.

По постам на странице Лопеса в Twitter можно сделать вывод, что журналист последний раз выходил на связь пять дней назад.

Лопес ранее много раз подвергал критике политику Киева. В одном из сообщений на своей странице он написал, что против него могут предпринять некие действия.

«Если от меня не будет новостей в течение следующих 12 часов или более, знайте, что я был задержан Службой безопасности Украины», — подчеркнул Лопес.

Ранее в этот же день поддерживавшего Россию блогера Валерия Кулешова убили в украинском городе Херсон. Мужчину нашли мертвым в машине около подъезда дома по улице Калиша в Шуменском микрорайоне в среду утром. Отмечается, что при осмотре тела были зафиксированы огнестрельные ранения.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022