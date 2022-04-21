Критиковавший Киев чилийский журналист пропал в Харькове

Журналист и писатель из Чили Гонсало Лира Лопес, критиковавший Киев, перестал выходить на связь в Харькове. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на чилийское внешнеполитическое ведомство.

«МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили», — цитирует агентство заявление МИД Чили.

По постам на странице Лопеса в Twitter можно сделать вывод, что журналист последний раз выходил на связь пять дней назад.

Лопес ранее много раз подвергал критике политику Киева. В одном из сообщений на своей странице он написал, что против него могут предпринять некие действия.

«Если от меня не будет новостей в течение следующих 12 часов или более, знайте, что я был задержан Службой безопасности Украины», — подчеркнул Лопес.

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