США ввели визовые ограничения в отношении более 600 россиян

США вводят визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Об этом говорится в сообщении американского минфина, опубликованном в среду, 20 апреля.

«Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к действиям, угрожающим территориальной целостности Украины и нарушение прав человека в тюрьмах и неофициальных тюрьмах на контролируемой Россией территории Донбасса на Украине», — приводит CNN сообщение минфина.

Помимо этого, визовые ограничения вводятся в отношении российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и 17 лицам, которых Вашингтон считает причастными к «подрыву демократии в Белоруссии».

Минфин не публикует полный список попавших под визовые ограничения.

Ранее в этот день Вашингтон расширил список рестрикций в отношении Москвы.

В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая общество содействия русскому историческому просвещению «Царьград» и аффилированные с ним структуры, ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк».

Кроме того, минфин США добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». В частности, в перечне значится председатель правления финансовой организации Михаил Задорнов.

Под санкции также попала первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

7 апреля государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции по защите Донбасса.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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