Журналисты «Известий» оказались под огнем снайпера возле больницы в Мариуполе

Журналисты «Известий» оказались 20 апреля под огнем снайпера возле больницы в Мариуполе.

Съемочная группа корреспондента Александра Мартемьянова приехала к зданию, чтобы зафиксировать преступления националистов. В этот момент прозвучала команда: «Лежать!».

Ранее в этот же день военный корреспондент Алексей Полторанин сообщал, что в Мариуполе открыты пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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