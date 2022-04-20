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Военный эксперт отметил неготовность стран НАТО к конфронтации с Россией

Военный эксперт Евсеев указал на факты неготовности стран НАТО к конфронтации с Россией
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Есть факты, указывающие на неготовность стран Североатлантического альянса к конфронтации с Россией. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«Действительно, есть факты неготовности, но она разного рода бывает. <…> Если говорить о конкретных государствах, то они не готовы, Соединенные Штаты готовы к какому-то ограниченному конфликту, но это требует передислокации войск. Для того чтобы втягиваться в войну, они должны обеспечить переброску войск, вооружений и т.д. Это требует времени. Я говорю про локальный конфликт, но локальный конфликт может привести к применению ракет ядерного оружия. Вот это является самым главным сдерживающим фактором», — отметил он.

При этом эксперт указал на то, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Донбассе.

По словам Евсеева, ситуация такая, что негласно конфликт присутствует, однако существует опасность, что всё это может привести к перерастанию конфронтации в горячую фазу.

«На территории Украины сейчас порядка 6,5 тыс. наемников, из них 1,5 тыс. поляки. А ведь часть этих наемников на самом деле являются действующими офицерами польской армии», — добавил эксперт.

Ранее в этот день бывший руководитель объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс старается избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готов к ней.

13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется избежать конфронтации с НАТО. Она отметила, что Россия всегда делала всё возможное, чтобы не допустить эскалации. Тем не менее, по словам Захаровой, «эта эскалация со стороны Запада идет — поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

За день до этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения ситуации в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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