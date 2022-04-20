ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»

Госдума на заседании в среду, 20 апреля, приняла в I чтении законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о необходимости открытия представительств в России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«За отказ разместить личный кабинет на сайте Роскомнадзора (РКН) IT-гигантам будет грозить штраф до одной десятой совокупного размера выручки иностранного лица», — сказано в сообщении.

Также же санкции грозят компаниям за отказ разместить на своем сайте электронную форму обратной связи и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Кроме того, предлагается ввести санкции для операторов поисковиков, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение мер, понуждающих иностранные IT-компании исполнять требования закона о «приземлении».

Штраф составит до 5 млн рублей.

Административный штраф до 300 тыс. рублей может грозить провайдерам хостинга, отказавшимся предоставить в РКН данные, которые позволяют установить владельца информационного ресурса иностранного юрлица.

«Рекламодателям и рекламораспространителям грозит штраф до 3 млн рублей как за рекламу нарушителей закона о «приземлении», так и за рекламу на ресурсах этой компании», — уточнили в Госдуме.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят прошлым летом и вступил в силу 1 января. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает больше 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования, могут, в том числе, запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу. В список вошли 13 иностранных компаний.