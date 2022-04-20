Эксперт рассказал о способах защитить себя от мошенников в Сети

Киберпреступники всё чаще атакуют пользователей с помощью вирусов. О том, как защититься от вредоносного программного обеспечения и что поможет распознать мошенников, рассказал в среду, 20 апреля, руководитель департамента информационной безопасности Tele2 Валерий Калистратов, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Эксперт отметил, что приемы, которые используют мошенники, известны давно, однако они эффективно работают по сей день. Например, это внушение ложной надежды, угроза безопасности, манипуляция здоровьем близких. Причем для них важна любая персональная информация.

«Нельзя недооценивать злоумышленников, которые собирают персональные сведения по крупицам. Любые личные данные, с помощью которых осуществляется самоидентификация, необходимо беречь. Главная опасность их потери — это возможная подмена личности в Сети. Это значит, что данными от вашего имени могут воспользоваться другие лица, выдавая себя за вас», — говорит Калистратов.

Он уточнил, что к персональным данным относятся сведения о банковских картах, логины и пароли к личным кабинетам, цифровые документы, по которым можно установить личность человека.

Чтобы обезопасить себя и близких, эксперт призвал устанавливать надежные пароли на свои компьютеры и гаджеты, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите устройств. Это базовые правила, которые необходимо внедрить в свою повседневную жизнь, отмечает Калистратов.

Кроме того, стоит установить подтверждение всех операций по карте PIN-кодом и двухфакторной аутентификацией.

«Двухфакторная или двухшаговая аутентификация — это простое для внедрения решение, которое пригодится в тех случаях, когда информация защищается паролем. Она предполагает, что нужно дважды подтвердить тот факт, что вы — это вы. Первый раз — с помощью логина и пароля, а второй — посредством специального кода, приходящего по SMS или электронной почте», — пояснил эксперт.

О возможной опасности важно рассказать своим детям и пожилым родственникам, так как из-за отсутствия цифровых компетенций они чаще других становятся жертвами мошенников.

Ранее член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук объяснил, почему мошенники делают «немые» звонки. Как отметил специалист 18 апреля, мошенникам гораздо проще получить доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки. Для того чтобы упростить себе задачу, мошенники используют «немые» звонки — обзванивают абонентов из базы и кладут трубку, общаясь только с теми, кто им перезванивает.

17 апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой волне мошенничества в интернете. Помимо этого, в Сбербанке заявили о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар.