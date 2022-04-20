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МВД выпустило пособие для инспекторов ГИБДД по вычислению пьяных за рулем

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МДВ России выпустило пособие для инспекторов ГИБДД по вычислению водителей в алкогольном и наркотическом опьянении, сообщает в среду, 20 апреля, «Коммерсант». Документ опубликован Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России совместно с Московским центром наркологии.

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Пособие поможет определить, находится ли водитель в состоянии наркотического опьянения. Оно доступно объясняет инспекторам, как распознать в потоке автомобиль с пьяным человеком за рулем, и рассказывает, какие марки машин такие нарушители чаще всего предпочитают и почему рейды нужно в обязательном порядке проводить, к примеру, в День шахтера или День пограничника. Госавтоинспекции рекомендовали мониторить рост безработицы в отдельных регионах, потому что это обычно приводит к увеличению количества пьяных за рулем.

Пособие состоит из 100 страниц.

С 30 апреля по 10 мая в Московской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на стабилизацию дорожной аварийности и сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

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