ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей в Московской области

С 30 апреля по 10 мая в Подмосковье будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом 14 апреля сообщает ГУ МВД России по области.

Отмечается, что работы по профилактике направлены на стабилизацию дорожной аварийности и сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

«Основным направлением деятельности станет профилактика грубых нарушений ПДД, таких как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и иных нарушений, влияющих на тяжесть ДТП», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что в апреле-мае на территории Московской области запланировано проведение ряда крупных праздничных и массовых мероприятий, в связи с чем к железнодорожным станциям, автовокзалам, привокзальным площадям и рынкам будут приближены маршруты нарядов патрулирования.

В январе сотрудники ГИБДД Москвы выявили и пресекли почти 2,3 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком до двух лет. В случае же повторного совершения правонарушения уже будучи лишенным права управления транспортными средствами нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет лишения свободы.

3 января сообщалось, что экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД уже в этом году. Возможность применения таких приборов обсуждается еще с 2019 года.

Экспресс-тесты позволят ускорить выявление пьяных за рулем. В отличие от традиционных приборов, новые моментально определяют наличие алкоголя в организме. В то же время экспресс-тесты не показывают точное количество спиртного в крови.