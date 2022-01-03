В ГИБДД могут поступить экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД уже в этом году. Возможность применения таких приборов обсуждается еще с 2019 года, сообщает телеканал «Известия». Экспресс-тесты позволят ускорить выявление пьяных за рулем. В отличие от традиционных приборов, новые моментально определяют наличие алкоголя в организме. В то же время экспресс-тесты не показывают точное количество спиртного в крови. При этом водитель может отказаться от тестирования на месте с помощью нового устройства. В таком случае автомобилиста направят на медицинское освидетельствование.

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