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Опубликованы кадры зачистки территории у «Азовстали» от националистов

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Опубликованы кадры зачистки территории у «Азовстали» от украинских националистов.

На видео запечатлен уличный бой, который развернулся в районе частных секторов. Националисты начали стрелять по российским бойцам, после чего военные ВС РФ открыли ответный огонь.

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Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные прочесывают каждый квадрат территории комбината «Азовсталь». Он отметил, что российские военные возьмут под контроль территорию предприятия до конца дня. Как добавил Кадыров, в других населенных пунктах украинские националисты «сами бегут».

Днем ранее Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся в «Азовстали» националисты ведут себя подло. При этом они не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило маленькими группами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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