В ДНР рассказали о расстреле «азовцами» солдат ВСУ за желание сложить оружие

Боевики радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ заведены уголовные дела) расстреливали в спины солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), решивших сдаться российским войскам. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В подтверждении сказанного, НМ ДНР опубликовала кадры убитого военнослужащего морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок, который не успел воспользоваться листовками для сохранения своей жизни.

«Агитационные листовки с призывами сдаться для ВСУ достаточно часто встречаются на территориях завода «Азосталь» и морпорта в Мариуполе. Но, как показывает печальная практика, не все из бойцов ВСУ, а в конкретном случае морпех, могут ими воспользоваться. Здесь мы видим бойца, которого убили за желание сложить оружие», — рассказал военный корреспондент НМ ДНР Павел Фоменко.

Во вторник в Министерстве обороны РФ решили открыть в 14.00 (совпадает с мск) гуманитарные коридоры для сложивших оружие боевиков, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами». Во время режима тишины более 120 жителей, ставших заложниками боевиков-неонацистов, смогли выйти из подвалов домов.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ. При этом заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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