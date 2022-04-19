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Кадыров заявил об отправке в Донбасс еще одной группы добровольцев

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Еще одна группа добровольцев отправилась из Грозного в Донбасс. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил во вторник, 19 апреля, в Telegram-канале.

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«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», — написал он.

По словам главы региона, многонациональная Россия всегда была «сильна своей сплоченностью перед общей угрозой», передает RT.

Ранее в этот день Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе 19 апреля, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что в других населенных пунктах украинские националисты «сами бегут».

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления и поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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