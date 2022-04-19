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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello

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Центробанк (ЦБ) внес в реестр платежных систем нового участника — Hello. Это следует из материалов регулятора, размещенных 19 апреля.

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Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. По данным на 1 февраля, он занимал 38-е место по активам среди российских банков.

Как уточняется на сайте системы, Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это российский аналог SWIFT, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и китайской платежной системы UnionPay. Отмечалось, что повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства, но в UnionPay предпочитают не вмешиваться.

6 марта о приостановке работы в России объявили международные платежные системы Visa и Mastercard. Это решение было принято на фоне проведения Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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