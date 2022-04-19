Финляндия усилила контроль на границе с Россией. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил начальник пограничной охраны страны генерал-лейтенант Паси Костамоваара в ходе пресс-конференции, сообщил сайт Yle.

По его словам, ситуация на границе стабильная и спокойная, погранслужба готова к выполнению своих задач.

«Мы усилили пограничный контроль, улучшили управление и мониторинг ситуации и в целом готовность к выполнению задач. Мы регулируем операции в соответствии с тем, как того требует ситуация», — сказал Костамоваара.

Финская пограничная служба также подготовилась к возможным инцидентам на границе.

«В кратчайшие сроки будут обновлены системы технического контроля на восточной границе и в морской акватории. «Благодаря дополнительному финансированию мы можем увеличить численность пограничников примерно на 100 к 2024 году», — добавил Костамоваара.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.