Минпросвещения заявило об отсутствии планов сделать ЕГЭ по истории обязательным

Минпросвещения РФ пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным, хотя такие предложения были. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

«Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет ЕГЭ, тоже были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории», — подчеркнул он.

Кравцов отметил, что министерство вместе с Рособрнадзором занимаются совершенствованием ЕГЭ. По его словам, на сегодняшний день экзамен дает возможность объективно поступить в вуз и продемонстрировать свои результаты.

«Но здесь мы открыты к обсуждению, совершенствованию экзамена, поэтому любые предложения, которые буду направлены, мы их обязательно рассмотрим», — заключил министр.

Ранее в этот день Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

13 апреля руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал, что в России в последние годы самыми сложными предметами для выпускников на ЕГЭ стали биология, химия, история, математика и физика. При этом самые высокие баллы школьники получают за экзамены по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике.