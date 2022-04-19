Аграрии Крыма до конца года будут получать воду для полива бесплатно

Аграрии Крыма до конца 2022 года будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары», — написал Аксенов.

28 марта заместитель председателя «Госкомводхоза» Крыма Альберт Кангиев заявил, что Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнился водой. Зампредседателя «Госкомводхоза» отметил, что уже все готово для того, чтобы фермеры могли получать воду для сельскохозяйственных нужд.

Он подчеркнул, что дефицита запасов воды в Крыму больше нет.

Накануне Государственная экологическая инспекция Украины, обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды. По данным Киева, Крым якобы украл воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 млрд рублей).

В ответ 18 марта первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обвинения Украины в воровстве Крымом днепровской воды — небылицы и абсурд. В тот же день сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Украине обвинить в воровстве днепровской воды не Россию, а Черное море.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь в решении проблемы дефицита воды в республике. Он выразил уверенность, что в скором времени проблема водоснабжения Крыма будет забыта.

26 февраля российские военные взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области Украины, чтобы устранить водную блокаду полуострова. В тот же день дамба, мешавшая поступлению воды и построенная украинскими националистами, была уничтожена.

Дамба была сооружена украинскими националистами в 2014 году. О ее скорой ликвидации говорил глава Крыма Сергей Аксенов 25 февраля. Он подчеркивал, что предстоят оценка состояния гидротехнических сооружений и реализация технических решений для восстановления работы системы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».