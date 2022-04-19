Прямой эфир
Сюжет:

Музей Победы представил выставку «Обыкновенный нацизм»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском Музее Победы 19 апреля открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны.

Ум за расу заходит: как нацисты-маргиналы стали военными лидерами
Садизм, экстремизм и терроризм вооруженных формирований Украины в конкретных лицах

«Сегодня, 19 апреля, в день памяти жертв нацизма в Великой Отечественной войне открыта выставка в Музее Победы, которая посвящена той ситуации, которая возникла на Украине. К сожалению, фактически мы видим, что на Украине возродился нацизм», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!».

В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов», а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.

«Это (возрождение нацизма. — Ред.) видели, когда анализировали учебники, по которым учились дети на Украине, по которым Бандера и Шухевич — люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, называются героями. А они преступники», — отметил министр.

Он пообещал сделать всё, чтобы историческая память сохранялась.

«Мною принято решение, чтобы историческая память начиналась в школах с первого класса», — сказал глава Минпросвещения, позднее уточнив, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с первого класса, это будет историческое просвещение.

Ранее в этот день замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил мнение, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты.

Форум «Сила — в правде!» стартовал в Москве 19 апреля. Его участники обсуждают необходимость сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.

Ранее, 17 апреля, в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022