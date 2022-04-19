Музей Победы представил выставку «Обыкновенный нацизм»

В московском Музее Победы 19 апреля открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны.

«Сегодня, 19 апреля, в день памяти жертв нацизма в Великой Отечественной войне открыта выставка в Музее Победы, которая посвящена той ситуации, которая возникла на Украине. К сожалению, фактически мы видим, что на Украине возродился нацизм», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам на первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!».

В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов», а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.

«Это (возрождение нацизма. — Ред.) видели, когда анализировали учебники, по которым учились дети на Украине, по которым Бандера и Шухевич — люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, называются героями. А они преступники», — отметил министр.

Он пообещал сделать всё, чтобы историческая память сохранялась.

«Мною принято решение, чтобы историческая память начиналась в школах с первого класса», — сказал глава Минпросвещения, позднее уточнив, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с первого класса, это будет историческое просвещение.

Ранее в этот день замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил мнение, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты.

Форум «Сила — в правде!» стартовал в Москве 19 апреля. Его участники обсуждают необходимость сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.

Ранее, 17 апреля, в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».