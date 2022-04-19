В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны Украины за сутки

В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны Украины за сутки 2022-04-19 09:42:47"> 2022-04-19 09:42:47 2022-04-19 09:42:47 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны украинских войск за сутки, ранены семь мирных жителей

19 апреля 2022, 09:52 0