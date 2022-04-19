В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны Украины за сутки
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. В результате ранены семь мирных жителей. Об этом 19 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию [калибром] 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском — РСЗО «Град», артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов. В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
18 апреля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.
17 апреля украинские военные обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 10 ракет из «Града». В тот же день в ДНР сообщили, что в результате обстрела освобожденных территорий Донбасса были ранены 26 мирных жителей.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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