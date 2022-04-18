В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны Украины ракетами «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», об этом 18 апреля сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 12:00, всего было выпущено 20 ракет.

Также зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

За неделю с 11 по 17 апреля в СЦКК ДНР поступила информация о ранении 143 мирных жителей освобожденных от националистов территорий ДНР, в том числе шести детей, уточняется в сообщении.

Как сообщили ранее в понедельник власти Луганской Народной Республики (ЛНР), ВСУ за прошедшие сутки девять раз обстреляли ее территорию. Под обстрел попали поселки Донецкий и Калиново. По этим населенным пунктам ВСУ с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм и 152 мм выпустили 59 снарядов, а также 80 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Ранения получили две женщины 1958 и 1961 годов рождения в Первомайске, где также повреждены семь домов и хозпостройка.

16 апреля ВСУ восемь раз за сутки открывали огонь по населенным пунктам ЛНР, выпустив 64 снаряда калибром 122 мм и 152 мм.

Днем ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по дороге, которая соединяет населенные пункты Первомайск и Стаханов в ЛНР.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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