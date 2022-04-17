ВСУ выпустили по селу Пантелеймоновка 10 ракет из «Града»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 10 ракет из системы залпового огня «Град». Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.40 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Пантелеймоновка. Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день в ДНР сообщили, что в результате обстрела ВФУ освобожденных территорий Донбасса были ранены 26 мирных жителей.

Отмечается, что в Мариуполе пострадали 12 мужчин от 33 лет до 81 года, а также восемь женщин в возрасте от 37 до 80 лет, в населенном пункте Красная Поляна — мальчик восьми лет, в населенном пункте Азов — мужчина 69 лет, в населенном пункте Никольское — двое мужчин 41 и 42 лет.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1133 человека, в том числе 59 детей.

15 апреля ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, а также Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 мм.

Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные совершили два обстрела города с интервалом в 15 минут. В первом случае выпущено шесть снарядов, во втором — пять.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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