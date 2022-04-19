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Россияне назвали желаемый размер пенсии

Россияне заявили, что в среднем хотели бы получать пенсию более 45 тыс. рублей
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Среднестатистический россиянин считает «достойной пенсией» 45 300 рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

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Так, самые высокие пенсионные ожидания зафиксированы в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (47 900 рублей) и Хабаровске (46 300 рублей), а самые низкие — в Воронеже (40 200 рублей) и Ижевске (40 300 рублей).

Самые высокие ожидания отмечаются у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (их желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие ожидания от пенсии зафиксированы у россиян с доходом менее 30 тыс. рублей (38 100 рублей).

Отмечается, что в этом году желаемая пенсия россиян на 5% выше, чем респонденты называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года.

14 апреля помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, в правительстве уже подготавливают конкретные параметры этого повышения.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 февраля в Минтруде сообщили «Известиям», что средний совокупный (пенсия + зарплата) доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс. При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в министерстве.

В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата.

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