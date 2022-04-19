Россияне назвали желаемый размер пенсии
Среднестатистический россиянин считает «достойной пенсией» 45 300 рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
Так, самые высокие пенсионные ожидания зафиксированы в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (47 900 рублей) и Хабаровске (46 300 рублей), а самые низкие — в Воронеже (40 200 рублей) и Ижевске (40 300 рублей).
Самые высокие ожидания отмечаются у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (их желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие ожидания от пенсии зафиксированы у россиян с доходом менее 30 тыс. рублей (38 100 рублей).
Отмечается, что в этом году желаемая пенсия россиян на 5% выше, чем респонденты называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года.
14 апреля помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, в правительстве уже подготавливают конкретные параметры этого повышения.
В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
16 февраля в Минтруде сообщили «Известиям», что средний совокупный (пенсия + зарплата) доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс. При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в министерстве.
В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата.