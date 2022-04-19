Вице-президент Харрис: США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вашингтон вводит мораторий на испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT). Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис 18 апреля на брифинге во время посещения базы Космических сил США «Вандерберг».

«Эти испытания опасны, и мы не будем их проводить», — приводит ее слова в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Харрис утверждает, что этими действиями Америка хочет создать новые международные нормы «ответственного поведения в космосе». При этом Харрис призвала другие страны тоже взять на себя аналогичные обязательства и кооперироваться с Америкой.

Как сообщает издание The Verge, США пошли на подобный шаг в свете испытания Россией 15 ноября 2021 года комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.

В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.