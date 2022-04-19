Американский публицист Мур назвал причины краха США

Неуправляемое правительство и госдолг США приведут страну к гибели, заявил в интервью Newsmax публицист, соавтор книги «Трампономика» и кандидат на пост главы ФРС при президенте США Трампе Стивен Мур.

«Вышедшее из-под контроля правительство и госдолг США ведут страну к гибели. Нам следует быть осторожными», — предупредил 15 апреля Мур, который консультировал администрацию Трампа по вопросам снижения налогов.

Мур напомнил: когда он впервые приехал в Вашингтон в 1985 году, госдолг составлял чуть более $1 трлн, сейчас это $30 трлн и, по его мнению, ситуация никого не пугает, «кажется, никто и глазом не моргнул», уверен он. Такую же реакцию правительства президента США Джо Байдена он отметил в ответ на рекордную инфляцию, которая достигла 8,5% в марте — «похоже, никто ничего не хочет с этим делать».

«Если вам интересно, почему сегодня у нас инфляция в 8,5%, то всё очень просто. Мы потратили $3 трлн, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не [президент России Владимир] Путин. Это не [бывший президент Дональд] Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат вышедшего из-под контроля правительства», — подчеркнул Мур.

Публицист считает, что еще есть время «обойти рецессию, но чем дольше мы ждем, чем больше эта инфляция дает метастазы, тем больнее будет выходить».

«Прямо сейчас мы должны сократить государственные расходы по всем направлениям примерно на 10-15%. Мы должны увеличивать наше энергоснабжение. И да, ФРС [Федеральная резервная система] должна начать высасывать часть этих денег обратно из экономики, повышая ставки», — предложил Мур варианты спасения страны.

13 апреля президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в стране на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Глава Белого дома также обратился к конгрессу США с требованием «срочно решить» проблему с инфляцией. Со своей стороны он отметил, что делает всё возможное для сдерживания роста цен.

12 апреля издание The New York Times со ссылкой на Бюро статистики труда сообщило о росте потребительских цены в США на 8,5% к концу марта. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года.

В этот же день журналисты The Wall Street Journal заявили, что к ускорению рекордной инфляции в Соединенных Штатах привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация на Украине.

Реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В газете пояснили, что Америка потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. При этом Федеральная резервная система США продолжает поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.