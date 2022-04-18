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Актер Александр Трофимов рассказал о работе с режиссером Леонидом Хейфецом

Актер Александр Трофимов о режиссере Леониде Хейфеце: я старался понять его
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Актер Александр Трофимов, ставший популярным после роли кардинала Ришелье в «Трех мушкетерах», в беседе с «Известиями» в понедельник, 18 апреля, рассказал о совместной работе с режиссером Леонидом Хейфецом, который ушел из жизни ранее в этот же день в возрасте 87 лет.

«С Леонидом Ефимовичем я встретился очень много лет назад в одной телевизионной работе. С тех пор мы не виделись, прошло очень много лет. <…> Искреннейшие мои соболезнования», — прокомментировал Трофимов кончину режиссера.

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Уточняется, что имеется в виду телеспектакль по пьесе «Доходное место» Александра Островского.

«Работа протекала со всеми какими-то моментами, где-то были сложности. Я старался понять его, так сказать, желания, мысли по этому поводу. Он пытался слушать меня. Было непросто», — добавил актер.

Ранее в этот же день министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Леонид Хейфец был безгранично предан искусству. По ее словам, режиссер, будучи чутким, отзывчивым и доброжелательным человеком, вложил душу в воспитание целой плеяды талантливых режиссеров.

Хейфец прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также Хейфец занимался педагогической деятельностью, в 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественным руководителем мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).

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