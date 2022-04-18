Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Хейфеца

Леонид Хейфец был безгранично предан искусству, сказала министр культуры России Ольга Любимова, выражая соболезнования родным и близким режиссера, который скончался в возрасте 87 лет.

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося театрального режиссера и педагога, народного артиста России Леонида Ефимовича Хейфеца», — приводит пресс-служба Министерства культуры слова Любимовой.

Она отметила, что он, будучи чутким, отзывчивым и доброжелательным человеком, вложил душу в воспитание целой плеяды талантливых режиссеров.

Режиссер и народный артист России Леонид Хейфец умер 18 апреля в возрасте 87 лет.

Режиссер прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также Хейфец занимался педагогической деятельностью, в 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественным руководителем мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).