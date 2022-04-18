Умер режиссер Леонид Хейфец

Режиссер, народный артист России Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет. Об этом 18 апреля сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сказал он ТАСС.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году окончил ГИТИС.

Режиссер прославился многочисленными театральными постановками, наиболее известными из которых стали «Рудин» Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976), «Доходное место» Александра Островского (1978).

Также Хейфец занимался педагогической деятельностью, в 1971-1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественный руководитель мастерской ГИТИСа.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).