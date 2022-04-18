Глава минфина США решила бойкотировать ряд заседаний G20 из-за РФ

Глава минфина США Джанет Йеллен намерена бойкотировать ряд встреч в рамках предстоящей на этой неделе встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов G20 («большой двадцатки») в случае участия в них России. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает агентство France Presse в Twitter.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что Йеллен пропустит ряд мероприятий в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, РФ следует исключить из глобальных финансовых институтов.

Ранее в этот день министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что есть возможность того, что Россия в онлайн-формате сможет принять участие во встрече G20. Он подчеркнул, что власти страны не могут дать положительную или отрицательную оценку участия в «большой двадцатке» той или иной страны.

7 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

До этого, 5 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о том, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить президента РФ к участию в саммите G20, который пройдет в этой стране 15–16 ноября. Также, по данным агентства, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет Путин.

Министр финансов США 6 апреля заявила, что представители Соединенных Штатов не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20. Она отметила, что Байден просил исключить Россию из G20, и подчеркнула, что власти США не хотят участия России в саммите.

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 23 марта заявил «Известиям», что ни одна из стран «большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.