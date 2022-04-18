Президент Сербии Вучич выразил надежду на развитие отношений с США

Сербия надеется на продолжение развития отношений с США. Об этом 18 апреля заявил президент страны Александр Вучич в ходе встречи с новым американским послом Кристофером Хиллом, сообщил портал Novosti.

«Мы надеемся, что хорошие отношения и дальше будут улучшаться», — сказал Вучич.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, глобальные вопросы и ситуацию в регионе. По мнению Вучича и Хилла, условием развития как Сербии, так и всего региона является сохранение мира и стабильности и в этом смысле поддержка Соединенных Штатов имеет исключительное значение.

Посол Хилл со своей стороны отметил, что хорошо знает Западные Балканы, что в регионе имеется большой потенциал для экономического развития.

14 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стремлении Запада переформатировать Балканы по собственным лекалам, пытаясь устранить несогласных с его неоколониальной политикой. По ее словам, Балканы являются «территорией равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов».

В январе стало известно, что США разработали новую стратегию разрешения балканского кризиса. Авторы документа считают, что необходимо добиться признания Косово со стороны оставшихся пяти европейских стран и принять Приштину в НАТО. Администрация Белого дома показывает, что готова активно включиться в процесс.

Документ называется «От кризиса к сближению: стратегия борьбы с нестабильностью Балкан в ее источнике». Авторы уверены, что так будет возможно решить сразу несколько задач: помешать растущему влиянию Москвы и Пекина на Балканах, а также препятствовать дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Влияние США в регионе значительно выросло при президенте Дональде Трампе. Особенно после того, как Вашингтон усадил за стол переговоров сербов и косоваров. Тогда Вучич и его косовский коллега Авдулах Хоти заключили соглашение об экономической нормализации.