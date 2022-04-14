Захарова указала на попытки США переформатировать Балканы по собственным лекалам

Запад стремится переформатировать Балканы по собственным лекалам, пытаясь устранить несогласных с его неоколониальной политикой. Об этом в четверг, 14 апреля, говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее, 11 апреля, США ввели персональные санкции в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика и других официальных лиц этой страны.

Представитель российского МИДа отметила, что Москва осуждает это решение.

«Очевидно, что, проводя такую злонамеренную и деструктивную линию, Запад стремится только к одному — переформатировать Балканы по собственным лекалам, в ущерб национальным интересам стран региона, под надуманными предлогами устранить всех инакомыслящих и несогласных с западной неоколониальной политикой», — отмечает Захарова.

Она добавила, что Балканы являются «территорией равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов».

«Призываем всех внешних участников отказаться от эгоистических подходов, вернуться к конструктивному взаимодействию на основе принципов Устава ООН и международного права», — заключила Захарова.

22 марта в Боснии и Герцеговине заявили, что не будут вводить санкции против России и закрывать свое воздушное пространство.

12 марта в столице Республики Сербской в городе Баня-Лука в БиГ прошла акция в поддержку России и специальной военной операции по защите населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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