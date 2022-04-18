В Таллине вандалы осквернили памятник «Бронзовому солдату»

На военном кладбище в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовому солдату». Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR оперативный директор Пыхъяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Индрек Ару.

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что медаль на груди «Бронзового солдата» была повреждена. С помощью видеозаписей мы установили, что акт вандализма произошел поздно ночью 12 апреля», — сказал он.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия находится полиция, которая собирает доказательства и прилагает все усилия, чтобы найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.

«Есть законные и цивилизованные способы выражения своего мнения. Вандализм в отношении мемориала, безусловно, не является подходящим средством для этого. В Данном случае вандализм в отношении памятника является преступлением», — подчеркнул Ару.

Он добавил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.

Ранее, 11 апреля, в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага и написали букву Y. Отмечалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

До этого, в апреле, в эстонском городе Тапа неизвестные осквернили еще один памятник Второй мировой войны, покрасив его в белый цвет. Посольство России в Таллине выразило протест против акта вандализма, опубликовав комментарий в своем Telegram-канале. Оно также призвало власти Эстонии к оперативному приведению в порядок внешнего вида монумента.

В Европе участились осквернения мемориалов времен войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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