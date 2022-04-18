Психотерапевт назвала способы справиться с паникой и стрессом

Чтобы пережить стресс и панику в условиях нестабильности необходимо попытаться найти опору в жизни. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявила профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге, доктор медицинских наук Татьяна Решетова.

По словам специалиста, подобной опорой могут стать любовь, дружба или профессия. Кроме того, Решетова отметила, что чем больше человек погружен в дело, тем более собранным он остается в стрессе.

«Люди, продолжавшие в пандемию ходить на работу, оказались гораздо менее тревожными, чем те, кто работал на удаленке или жил в режиме самоизоляции. Работа — это большой психологический ресурс», — заявила доктор наук в интервью kp.ru

Решетова добавила, что апогеем тревоги является паника, страх перед реальной или воображаемой угрозой в результате дефицита или избытка информации.

«Главное средство от паники — достоверная информация. Но получать ее следует в формате «необходимо и достаточно», чтобы не получить передозировку и так называемый информационный невроз», — заключила специалист.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Он подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

16 марта врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, что для борьбы с часто возникающим весной стрессом необходимо пить воду, заниматься спортом, а также выполнять дыхательную гимнастику.