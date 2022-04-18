«Ростех» опроверг информацию о приостановке полетов «Суперджетов»

Информация о возможной остановке эксплуатации самолетов SSJ100 в РФ является ложной. Об этом в понедельник, 18 апреля, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Информация о возможной остановке эксплуатации «Суперджетов» (SSJ100. — Ред.) в РФ не соответствует действительности. В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты «Суперджет 100», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Ранее в этот день издание РБК сообщало, что авиакомпании, эксплуатирующие отечественные самолеты SSJ100, не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к остановке полетов бортов.

В госкорпорации отметили, что у перевозчиков не может быть проблем с ремонтом SSJ100. В РФ сейчас есть практически все для их сервисного обслуживания, включая силовые установки, добавили в «Ростехе».

«Насколько нам известно, у авиакомпании нет проблем с летным парком. Все «Суперджеты» компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет. <…> В России на данный момент есть практически все, чтобы осуществлять процессы сервисного обслуживания самолетов этого типа, включая силовые установки», — заключили в госкорпорации.

8 апреля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый запуск пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с отечественным двигателем ПД-8 планируется в первом квартале 2023 года. Он уточнил, что силовая установка должна быть поставлена до конца 2022 года.

Кроме того, до 2030 года ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214, которые оснастят российскими двигателями ПС-90.

Ранее, 16 марта, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

Новые санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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