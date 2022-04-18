В Госдуме раскритиковали слова главы Еврокомиссии о дефолте в России

Разговоры о дефолте — искусственно созданная ситуация, которая вредит не только России, но и западным гражданам и компаниям. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Разговоры о дефолте — искусственно созданная ситуация для западных лиц. Эта ситуация вредит не только России, но и гражданам Запада и компаниям. Можно говорить и о дефолте Евросоюза, который не выполняет свои обязательства перед Центробанком РФ и российскими организациями. Мы бы могли выполнить любые обязательства, но дело принципа, чтобы они выполнялись за счет резервов, которые заблокировали западные страны. Западные инвесторы должны ставить вопрос о выполнении обязательств перед ними западными политиками», — подчеркнул он.

Политик призвал разблокировать резервы, чтобы они пошли на оплату российских обязательств. Также Аксаков отметил, что Центробанк в настоящее время готовится к возможным судебным процедурам.

«Если подходить объективно к ситуации, то суд должен однозначно принять решение по использованию резервов для погашения обязательств», — заключил депутат.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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