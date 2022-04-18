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Американский сенатор призвал власти США отправить войска на Украину

Американский сенатор Кунс призвал власти США отправить войска на Украину
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Сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс призвал отправить на Украину американские войска. Об этом он заявил 18 апреля в интервью телеканалу CBS.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
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«[Президент США Джо] Байден и его администрация многое сделали в области санкций (против России. — Ред.), а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент», — заявил Кунс.

Он также выразил опасения касательно того, что если не предпринять этих мер, то Украина может стать «второй Сирией».

24 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией. Однако Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Украину.

При этом известно, что на Украине находится немалое количество иностранных наемников в составе ВСУ. Так, 22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

17 марта канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что западные страны продолжат оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине, а также поставлять военным страны оружие. Однако Шольц подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию военным путем.

10 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не будут отправлять войска на Украину даже в случае применения украинскими военными неконвенционального оружия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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