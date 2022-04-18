В Подмосковье отравились 13 воспитанников детского сада

Более десяти воспитанников детского сада отравились в подмосковном Подольске. Об этом 18 апреля говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области.

Надзорный орган начал проверку. По данным «Известий», медики диагностировали детям сальмонеллез.

«По предварительным данным, с признаками отравления госпитализированы 13 детей в возрасте от трех до семи лет», — уточнили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

14 апреля начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала, что бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Они проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом. Оно особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.